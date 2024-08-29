Вениамин Кондратьев поздравил Тихорецкий район со 100-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 августа в соцсетях поздравил жителей Тихорецкого района со 100-летним юбилеем муниципалитета.

Глава Кубани рассказал, что в настоящее время в Тихорецкий район — это одно городское и 11 сельских поселений, где живут более 110 тыс. человек свыше 70 национальностей. В районе действуют свыше 150 крупных и средних предприятий, 220 КФХ, 15 тыс. ЛПХ, 4 тыс. предпринимателей и 7,5 тыс. самозанятых.

«Там живут гостеприимные и трудолюбивые люди, которые вносят свой вклад в процветание Кубани. Развивают промышленность, сельское хозяйство и торговлю. Продукция предприятий поставляется по всей России, а также более чем в 20 стран мира. Сердцем района является город Тихорецк — крупный культурный и промышленный центр края. Желаю Тихорецкому району процветания, а его жителям мира, добра и благополучия!», — написал Кондратьев в Telegram.

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