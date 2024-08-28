Кондратьев рассказал о семье Беляковых — волонтерах из станицы Старокорсунской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 августа продолжил делиться историями о кубанских семьях в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

В своем Telegram-канале 28 августа он рассказал о семье Беляковых из станицы Старокорсунской.

«Волонтерской деятельностью Беляковы занимаются уже два года. Глава семьи Алексей, супруга Олеся, их 11-летняя дочь Аня и даже 4-летний Алеша все свободное время посвящают сбору гуманитарной помощи. На свои карманные деньги девочка собирает посылки солдатам, работает наравне со взрослыми на складе по приему и отправке грузов», — написал Кондратьев.

Он отметил, что своим примером девочка показывает другим детям, что делать добрые дела — это почетно.

«Благодаря таким простым, отзывчивым людям наши бойцы чувствуют, что за ними крепкий тыл и огромная поддержка», — подчеркнул губернатор.

Каждый желающий может поучаствовать в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории губернатор опубликует в своих соцсетях. Их можно присылать вместе с фото семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

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