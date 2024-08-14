Кондратьев рассказал о спортивной семье Мининых из села Успенского

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает рассказывать о кубанских семьях в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

По словам главы края, никто в семье не занимается спортом профессионально, однако в ней уважают физкультуру. Так, супруги Сергей и Мария привили своим двум сыновьям, дедушке и бабушке любовь к ГТО. У каждого есть золотые знаки отличия.

Губернатор рассказал, что в 2023 году Минины представляли Кубань на Всероссийском фестивале ГТО в Санкт-Петербурге. Там они попали в топ-20 сильнейших среди 50 команд России.

«Добиваться победы помогают постоянные тренировки, трудолюбие и единение во взглядах. Они уверены, что самая лучшая спортивная команда – семейная», ― написал Кондратьев в Telegram.

Каждый желающий может поучаствовать в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории губернатор опубликует в своих соцсетях. Их можно присылать вместе с фото семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

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