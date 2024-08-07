Кондратьев рассказал о семье Вишняковых — фермерах из Тбилисского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продолжает публикации в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

По словам главы региона, семья Вишняковых из Тбилисского района уже в третьем поколении занимается бахчевыми.

«Глава семейства Евгений перенял опыт в этом деле от отца и деда. Поэтому о тонкостях выращивания арбузов и дынь знает все. К тому же, получил образование агронома в краснодарском сельхозинституте», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В организации КФХ Евгению Вишнякову помогают сын Алексей, жена Наталья и невестка Ксения. Их продукцию ценят как на Кубани, так и за ее пределами.

«КФХ Вишняковых — пример сплоченной семейной команды, в которой все держится на совместном деле, помощи и любви», — подчеркнул глава Кубани.

Профессиональными знаниями в определении качества дыни глава семейства даже поделился на федеральном телеканале. Друг семьи Вишняковых поднял арбуз с их плантации на вершины Эльбруса, добавил Кондратьев.

Также губернатор призвал жителей края принять участие в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории Вениамин Кондратьев опубликует в своих соцсетях. Их можно присылать вместе с фото семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

Читайте также: Кондратьев рассказал о многодетной семье Дворниченко из Кореновского района.