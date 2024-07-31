Кондратьев рассказал о многодетной семье Дворниченко из Кореновского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о семье в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

По словам главы края, супруги Сергей и Елена Дворниченко из Кореновского района награждены медалями «Родительская доблесть» и «Во благо семьи и общества». Родители воспитывают восемь детей, четверо из них ― приемные.

Сергей и Елена родились и живут в станице Дядьковской.

«Глава семьи более 30 лет посвятил службе в органах внутренних дел и около 20 из них отдал работе участковым. Елена ― медсестра, а в свободное время помогает одиноким пожилым людям», ― написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор призвал кубанцев поучаствовать в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории будут опубликованы в соцсетях главы региона. Чтобы принять участие, нужно прислать свою историю и фотографии семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

Читайте также: Вениамин Кондратьев рассказал о семье врачей из Краснодара.