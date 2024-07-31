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Кондратьев рассказал о многодетной семье Дворниченко из Кореновского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-mnogodetnoj-seme-dvornichenko-iz-korenovskogo-rajona
Кондратьев рассказал о многодетной семье Дворниченко из Кореновского района
Фото t.me/kondratyevvi

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о семье в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

По словам главы края, супруги Сергей и Елена Дворниченко из Кореновского района награждены медалями «Родительская доблесть» и «Во благо семьи и общества». Родители воспитывают восемь детей, четверо из них ― приемные.

Сергей и Елена родились и живут в станице Дядьковской.

«Глава семьи более 30 лет посвятил службе в органах внутренних дел и около 20 из них отдал работе участковым. Елена ― медсестра, а в свободное время помогает одиноким пожилым людям», ― написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор призвал кубанцев поучаствовать в проекте #СчастливаяСемьяКубани и рассказать о своей семье. Самые интересные истории будут опубликованы в соцсетях главы региона. Чтобы принять участие, нужно прислать свою историю и фотографии семьи на электронную почту Istoriya93@yandex.ru.

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