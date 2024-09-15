Вениамин Кондратьев поздравил со столетием Кореновский район

Муниципалитет с 83 тыс. жителей отмечает 100 лет со дня образования. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с этим юбилеем в соцсетях.

Глава региона отметил, что на всю страну Кореновский район известен мороженым и сгущенкой. Однако там успешно развиваются аграрная (почти 120 тыс. га сельхозугодий) и перерабатывающая промышленность. В муниципалитете 16,5 тыс. личных подсобных хозяйств, 233 КФХ, а также четыре сельскохозяйственных производственных кооператива.

Развивается социальная инфраструктура: в районе с 30 населенными пунктами 44 образовательных учреждения и 55 учреждений культуры.

«Благодаря активным и трудолюбивым жителям в муниципалитете успешно развиваются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, социальная инфраструктура. А районный центр — город Кореновск — известен своими тенистыми парками и скверами, а также живописными видами с набережной реки Левый Бейсужек. Желаю Кореновскому району и его жителям мира, добра и благополучия!» — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram.

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