Кондратьев поздравил Ленинградский район со столетием

В Ленинградском районе живут около 60 тыс. человек. На его территории находятся 12 сельских поселений и 33 населенных пункта.

Муниципалитету исполнилось 100 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 сентября поздравил Ленинградский район в соцсетях. Глава региона отметил, что муниципалитет является одним из лидеров кубанского агропромышленного комплекса.

«Сегодня к столетним юбилярам Кубани присоединяется Ленинградский район. Муниципалитет — традиционно в лидерах нашего АПК. В этом году его хлеборобы также внесли весомый вклад в общекубанский каравай. А продукция семи крупнейших предприятий поставляется во все уголки России и за рубеж. Районный центр — станица Ленинградская — одна из самых больших и красивых в крае. Поздравляю Ленинградский район с юбилеем! Желаю его жителям мира, добра и благополучия», — цитирует Вениамин Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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