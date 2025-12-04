Вениамин Кондратьев поздравил со 105-летием ветерана Ивана Малунова из Анапы

День рождения ветеран Великой Отечественной войны Иван Малунов празднует 4 декабря. В этом году фронтовику из Анапы исполнилось 105 лет.

С юбилеем его поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что война началась, когда Ивану Малунову было 20 лет. В 1941 году он разведчиком отправился на Северо-Западный фронт в составе стрелкового полка.

Свой первый бой Иван Малунов встретил в январе 1942 года. В битве он получил обморожение, попал в госпиталь и вернулся на фронт спустя три месяца. Красноармеец защищал страну до 1944 года, после чего был уволен в запас.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени.

«После войны Иван Иванович работал учителем химии, биологии, географии и астрономии. Сейчас живет в окружении любящих детей, внуков и правнуков. Желаю уважаемому ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и заботы близких», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

