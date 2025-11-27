Кондратьев поздравил со 103-летием ветерана войны из Новороссийска

Ветеран Великой Отечественной войны Надежда Георгиевна Кушнарева 27 ноября празднует свой день рождения.

В 1941 году она окончила медучилище. и в августе ее призвали на фронт, где она служила медсестрой в эвакогоспитале. Там Надежда Кушнарева ухаживала за красноармейцами. В медучреждении она проработала до Великой Победы — встретила долгожданный май 1945 года вместе с сослуживцами в больничных палатах.

Ветеран награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За оборону Москвы».

После окончания войны Надежда Кушнарева переехала на Кубань и продолжила работать в медицине — сначала медсестрой, потом фельдшером. Ее стаж превысил 50 лет.

«Желаю уважаемой Надежде Георгиевне крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла. Спасибо за неоценимый вклад в Победу», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

