Кондратьев поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны с днем рождения

Ветераны Великой Отечественной войны Зоя Алексеевна Кучеренко из Сочи и Николай Васильевич Самойленко из Абинского района 25 ноября празднуют дни рождения.

Зое Алексеевне исполнился 101 год. Когда началась война, она окончила девятый класс. Девушка хотела попасть на фронт, но в военкомате ей отказали из-за возрасте — ей еще не было 18 лет. Чтобы не терять времени, поступила на курсы санинструкторов. Затем стала медсестрой в медсанбате. Участвовала в обороне Туапсе. Награждена медалью «За боевые заслуги». В середине 1950-х годов переехала с семьей в Сочи. Работала сестрой-хозяйкой в санатории «Головинка». Также в течение 15 лет была секретарем партийной организации.

Николаю Васильевичу исполнилось 102 года. В 1941 году он попал в батальон связи, был ранен, но прошел всю войну. Победу он встретил за рекой Эльбой. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги». После войны 34 года работал нефтяником в Абинском районе и активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

«Желаю ветеранам крепкого здоровья, тепла и долгих лет жизни в окружении любящих близких. Мы всегда будем помнить их подвиг и мужество», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

