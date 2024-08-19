Вениамин Кондратьев поздравил со 102-летием ветерана войны из Динского района

Ветерану Великой Отечественной войны Раисе Черниковой из станицы Новотитаровской 19 августа исполнилось 102 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил именинницу в своих соцсетях и рассказал о ее жизни в период войны.

«Наша землячка во время войны служила радиотелефонисткой в противовоздушных войсках на 1-м Украинском фронте. С Армией Ивана Степановича Конева прошла Украину, Польшу, Чехословакию, Германию. Великую Победу встретила в Дрездене», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

За военные заслуги и проявленное мужество Раиса Черникова получила орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейные награды.

После войны женщина получила педагогическое образование и более 40 лет проработала в школе.

«От всей души поздравляю Раису Кирилловну с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и благополучия!» — отметил губернатор.

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