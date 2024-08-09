Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана войны из Горячего Ключа

Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Николаенко-Шленникова 9 августа отмечает свой 101-й день рождения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил Лидию Александровну в своих соцсетях. В апреле 1942 года она ушла на фронт. После обучения на телефониста девушку направили в войска связи.

«Воевала на Московском направлении, затем фронтовыми дорогами дошла до Кенигсберга. Там встретила победный май 1945 года», — написал Кондратьев в Telegram.

За проявленное мужество и стойкость Лидию Николаенко-Шленникову наградили орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», Жукова, а также юбилейные наградами.

«Поздравляю Лидию Александровну с днем рождения! Желаю счастья, здоровья и добра ей и ее родным и близким!» — подчеркнул глава Кубани.

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