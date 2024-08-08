Кондратьев поздравил со 102-летием ветерана войны из Краснодара

Ветеран Великой Отечественной войны Христина Литвинова 8 августа отмечает свой 102-й день рождения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ветерана из Краснодара в своих соцсетях. Он рассказал, что Литвинова в июне 1941 года прошла курсы и освоила навыки медсестры, чтобы записаться в число добровольцев и отправиться на фронт.

«Военными дорогами прошла Кавказ, Чехию, дошла до Германии. Долгожданную Победу встретила в Берлине» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

За проявленный героизм в период войны Христину Литвинову наградили медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За взятие Праги», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также орденом Отечественной войны.

Будущего супруга Литвинова встретила на передовой, фронтовики поженились в 1945 году. В их семье родилось три ребенка. Сейчас Христина Литвинова живет в Краснодаре.

Глава Кубани пожелал ветерану в ее день рождения крепкого здоровья, добра и благополучия.

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