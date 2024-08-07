Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана войны из Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 августа в своих социальных сетях поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Александра Рогачева из Краснодара.

Александру Ивановичу в 1942 году было всего 17 лет, когда он ушел на фронт. Молодой человек прошел обучение военному делу и служил в отдельном малокалиберном зенитном артиллерийском полку.

«Участвовал в боях при форсировании Днепра. Победу встретил на границе Венгрии и Чехословакии», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Среди наград Александра Рогачева — ордена Отечественной войны II степени и Красного Знамени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В семье фронтовика две дочери, пять внуков и восемь правнуков.

«Поздравляю уважаемого ветерана с днем рождения. Желаю ему и его близким здоровья, счастья и благополучия!» — отметил глава Кубани.

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