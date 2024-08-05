Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана войны из Дагомыса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 августа в своих соцсетях поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Тамару Кассаеву из Дагомыса.

Кассаева в 1941 году, будучи студенткой техникума, устроилась работать на военный завод, чтобы производить снаряды для армии. В конце 1943 года она вместе со своим будущем мужем ушла в качестве добровольца на фронт.

«Фронтовыми дорогами вместе дошли до Польши, где и встретили Великую Победу. После поженились», — рассказал Вениамин Кондратьев в Telegram.

За боевые заслуги Тамару Кассаеву наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и юбилейными наградами.

«Поздравляю Тамару Петровну! Желаю здоровья, добра и благополучия ей, ее детям, внукам и правнукам», — подчеркнул глава Кубани.

Читайте также: Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Кореновского района.