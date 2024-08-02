Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Кореновского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 августа в своих соцсетях рассказал о судьбе ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеевича Бурлака.

«Наш земляк, уроженец хутора Нижнего, воевал на 3-м Украинском фронте танкистом. Был ранен. После войны вернулся в родной колхоз. С супругой Марией Федоровной вырастил двоих детей», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

За проявленное в боях мужество Василия Бурлака наградили: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За взятие Будапешта».

Глава региона поздравил ветерана с вековым юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, мира и благополучия ему и его близким, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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