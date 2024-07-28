Вениамин Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана из Сочи

Участник Великой Отечественной войны Юрий Михайлович Косицин 28 июля отметил вековой юбилей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ветерана с днем рождения в социальных сетях.

«С вековым юбилеем поздравляю ветерана Великой Отечественной войны из Сочи Юрия Михайловича Косицина. Желаю ему здоровья, мира и добра!», — написал Кондратьев в Telegram.

Юрий Косицин ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Первый бой принял в 1942 году около города Старая Русса в должности минометчика. Принимал участие в боях на Курской дуге, а также на территории Беларуси, Украины и Польши. В жестоком сражении на Висло-Одерской операции получил тяжелое ранение, но остался на поле боя. Дошел до Берлина.

За проявленный героизм Косицина наградили медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», а также Орденом Славы III степени.

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