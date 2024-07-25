Кондратьев поздравил со 102-летием ветерана из Красноармейского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 июля поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Ивана Юшина из станицы Полтавской.

Юшин ушел на фронт в сентябре 1941 года. Сначала служил рядовым минометчиком, затем стал командовать расчетом. Принимал участие в двух значимых сражениях — обороне Москвы и взятии Кенигсберга (Калининграда). Кроме того, в его послужном списке освобождение Тильзита, Риги, Лауэнбурга.

За свои боевые заслуги Ивана Юшина наградили орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За оборону Москвы» и «За взятие Кенигсберга».

«Поздравляю уважаемого ветерана с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, мира и добра», ― написал Кондратьев в Telegram.

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