Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана из Белореченского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 июля поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Веру Болдыреву.

На фронт Вера Болдырева отправилась добровольцем в 1941 году. Сначала она рыла окопы, потом выучилась на радистку и продолжила службу в 23-м отдельном батальоне воздушного оповещения и связи.

«Главной ее задачей было обнаружить противника в воздухе и оперативно навести на него свою авиацию», ― рассказал Кондратьев.

По словам губернатора, Вера Болдырева не раз рисковала жизнью, выполняя боевые здания. За это ее наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа». Победу она встретила в Венгрии.

«От всей души поздравляю Веру Петровну с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, мира и добра», ― написал Кондратьев в Telegram.

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