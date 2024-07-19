Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана Илью Щеглова из Курганинского района
Илье Павловичу Щеглову 19 июля исполнился 101 год. Он ушел на фронт, когда ему было всего 18 лет, из станицы Курганной.
«Попал на Первый Украинский фронт. Служил артиллеристом. Принимал участие в битве на Курской дуге. Освобождал Украину, Польшу, Германию. В январе 1945 года получил ранение. Победу встретил в Чехословакии», — написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Щеглов был награжден медалью «За отвагу» за успешное выполнение приказа об уничтожении расчета пулемета противника, мешавшего продвижению эскадрона. Также ему вручили орден Отечественной войны I степени, нагрудный знак «Отличник артиллерии», медаль Жукова и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
«Сердечно поздравляю Илью Павловича с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, добра и благополучия! Низкий ему поклон!», — добавил глава региона.
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