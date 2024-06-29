Кондратьев поздравил со 100-летием ветерана Александру Глейкину из Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разместил поздравление в своих соцсетях.

По словам главы региона, 29 июня 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Александровне Глейкиной из Краснодара.

«На фронт она ушла в 1942 году. Начала свою службу в составе 767-го защитного артиллерийского полка. Затем была переведена в 97 отдельный батальон войск воздушного наблюдения, оповещения и связи. В его составе участвовала в боях за освобождение Украинской ССР — отвечала за предупреждение об угрозе воздушного нападения врага. Великую Победу встретила в столице Югославии — Белграде. После войны долгое время работала швеей в различных ателье. За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание — «Ветеран Труда», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона поздравил Александру Александровну Глейкину с юбилеем и пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.

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