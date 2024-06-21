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Кондратьев поздравил ветерана войны из Новороссийска с днем рождения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-veterana-vojny-iz-novorossijska-s-dnem-rozhdeniya
Кондратьев поздравил ветерана войны из Новороссийска с днем рождения
Иван Петрович Кулик. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ветерану Великой Отечественной войны из Новороссийска Ивану Петровичу Кулику 21 июня исполнилось 102 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ветерана войны с днем рождения. По словам главы региона, Иван Петрович прошел срочную службу еще до начала Великой Отечественной войны.

«На Украинских фронтах, в Польше и Чехословакии Иван Петрович работал водителем тягача и перевозил артиллерийские установки. На Курской Дуге был тяжело ранен и контужен. К мирной жизни Иван Кулик вернулся в 1946 году. Работал в механизированной колонне и ремонтных мастерских войсковой части. Воспитал двоих сыновей и дочь, с которой сейчас и живет. Поздравляю уважаемого ветерана. Желаю крепкого здоровья!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Иван Петрович Кулик награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», а также Орденом Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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