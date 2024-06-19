Кондратьев поздравил с днем рождения двух ветеранов Великой Отечественной

День рождения встретили ветераны Великой Отечественной войны Александра Хоменко из Горячего Ключа и Герой России, полковник в отставке Павел Сюткин из Сочи.

Александра Хоменко отмечает 101 год. В 18 лет отправилась на фронт, где служила связисткой. Затем в составе 256-й бригады участвовала в сражениях под Краснодаром и Темрюком. Фронтовыми дорогами дошла до Польши.

«За проявленную храбрость и мужество награждена Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», ― рассказал губернатор.

Павлу Сюткину исполнилось 102 года. Он закончил 10 класс и ушел добровольцем в Красную Армию в 1942 году. Служил на Брянском, Калининском, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. В мае 1944 года его назначили командиром батареи. В операции в Восточной Пруссии его подразделение ликвидировало десятки единиц немецкой техники и около 500 нацистов. За свои подвиги его наградили орденами Александра Невского, Красного знамени и Красной звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга».

«От всей души желаю им крепкого здоровья, мира и благополучия!» ― написал Кондратьев в Telegram.

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