Вениамин Кондратьев поздравил со 101-летием ветерана из Анапы

Участник Великой Отечественной войны Алексей Петрович Парфенов из Анапы 5 сентября отмечает свой 101 день рождения. С праздником его поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона в своем Telegram-канале рассказал, что Алексей Парфенов вступил в партизанский отряд, когда ему было 17 лет. Он воевал на Прибалтийском, 1-м Белорусском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Великую Победу встретил в Берлине. Был награжден за храбрость и мужество орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны I и II степеней, а также медалью «За отвагу».

«Поздравляю уважаемого ветерана с днем рождения! Желаю крепкого здоровья и благополучия», — написал Кондратьев.

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