Вениамин Кондратьев поздравил со 100-летием ветерана Анну Бурдину из Сочи

Ветеран Великой Отечественной войны Анна Аккакиевна Бурдина из Сочи 24 августа отметила 100-летний юбилей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ее в соцсетях.

Глава Кубани рассказал, что Анна Бурдина ушла на фронт в октябре 1942 года. Она служила в разведке шифровальщицей. Принимала участие в битве за Кавказ, прошла Керчь, Севастополь, Одессу и Бухарест.

Бурдина была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Японией».

«Поздравляю Анну Аккакиевну с юбилеем! Желаю крепкого здоровья и благополучия», — написал Кондратьев в Telegram.

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