Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана войны из Новороссийска

Ветерану Великой Отечественной войны Вере Галькиной из Новороссийска 23 августа исполнилось 100 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил именинницу в своих соцсетях и рассказал о ее жизни в годы войны.

«Окончив сестринские курсы, в 18 лет ушла добровольцем на фронт. Была направлена в медико-санитарный батальон. Выносила раненых с полей сражений за Харьков, Вену, Прагу, Яссы. Победу встретила в Берлине», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

За военные заслуги и проявленное мужество Вера Яковлевна получила орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие юбилейные награды.

«Уважаемому ветерану от всей души желаю крепкого здоровья и добра!» — подчеркнул глава Кубани.

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