Вениамин Кондратьев поздравил со 100-летием Успенский район

Губернатор Краснодарского края поздравил Успенский район с вековым юбилеем в соцсетях.

«Успенскому району Краснодарского края — 100 лет! Историческое предназначение района — охрана нашими предками-казаками рубежей Отечества, он считается восточными воротами Кубани. В муниципалитете живут в мире и согласии представители 47 национальностей. Не раз бывал в Успенском районе — там очень трудолюбивые люди, которые стараются сделать свою малую родину еще краше», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона рассказал несколько фактов об Успенском районе. Его площадь — 1 тыс. кв. км. В составе муниципалитета 10 сельских поселений и 32 населенных пункта. В районе живут более 40 тыс. жителей, для которых работают 100 социальных учреждений.

В Успенском районе свыше 10 крупных предприятий, 250 КФХ и 14 тыс. ЛПХ, а также больше 1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Поздравляю жителей муниципалитета с праздником и желаю каждому дому мира, добра и процветания!» — сказал Кондратьев.

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