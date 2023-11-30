Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана войны Василия Куликова
Ветерану Великой Отечественной войны Василию Семеновичу Куликову из станицы Андреевской Калининского района исполнилось 100 лет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что Куликов ушел на фронт в 1942 году. В звании сержанта он воевал на Волховском, Ленинградском и Первом Украинском фронтах. Также Куликов участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Австрии, а также в прорыве блокады Ленинграда.
За свои заслуги ветерана наградили орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». После Великой Отечественной войны он работал Андреевской учетчиком в бригаде в станице Андреевской.
«Искренне поздравляю Василия Семеновича, желаю здоровья и благополучия», — написал Кондратьев в Telegram.
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