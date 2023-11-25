Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Абинского района

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Самойленко 25 ноября исполнилось 100 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил его с днем рождения.

«От всего сердца поздравляю Николая Васильевича. Желаю крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!», — написал глава региона в Telegram.

Самойленко родился в станице Натухаевской в 1923 году. В октябре 1941 году в возрасте 18 лет его призвали в ряды Красной армии. Он служил в батальоне связи. Победу в Великой Отечественной войне Самойленко встретил в немецком городе Магдебург. Его наградили медалями «За победу на Германией», «За боевые заслуги» и орденом «Великой Отечественой войны» I степени.

После войны Самойленко работал железнодорожником. С 1952 года начал трудиться в нефтяной промышленности, посвятив ей более 30 лет.

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