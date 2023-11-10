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Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана войны Таисию Шакулову

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-s-vekovym-yubileem-veterana-vojny-taisiyu-shakulovu
Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана войны Таисию Шакулову
Фото t.me/kondratyevvi

Ветерану Великой Отечественной войны Таисии Шакуловой из Мостовского района 10 ноября исполнилось 100 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ветерана с вековым юбилеем.

«От всей души поздравляю Таисию Константиновну со 100-летним юбилеем. Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия!» — написал глава Кубани в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что в апреле 1942 года сразу после окончания 10 класса Таисия Шакулова отправилась в райвоенкомат и прошла курсы радиотелеграфистки. В составе артиллеристской дивизии она служила до конца войны. Победу встретила в Белоруссии.

За боевые заслуги Таисию Шакулову наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией». После войны более 40 лет ветеран проработала учителем начальных классов в поселке Псебай.

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