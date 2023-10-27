Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана войны Василия Кононенко

Ветерану Великой Отечественной войны Василию Назаровичу Кононенко из поселка Лазаревское в Сочи 27 октября исполнилось 100 лет.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил ветерана с вековым юбилеем.

«От всего сердца поздравляю Василия Назаровича с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия!», — написал он в Telegram.

Губернатор рассказал, что в годы Великой Отечественной войны Василий Назарович принимал участие в самых кровопролитных боях на Воронежском фронте в составе стрелковой дивизии. Он несколько раз получал серьезные ранения, но каждый раз возвращался в строй. Вместе со своей дивизией Кононенко прошел через Болгарию, Румынию и Венгрию. День Победы он встретил в столице Австрии.

За проявленное мужество и боевые заслуги Кононенко наградили медалями: «За взятие Белграда», «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», а также орденами Отечественной войны и Красной Звезды.

После окончания войны Кононенко продолжил вносить вклад в развитие общества и государства. Он получил образование и работал начальником строительного цеха на Лабинском заводе, а затем директором пансионата.

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