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Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Зинаиду Гладилину

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-s-vekovym-yubileem-veterana-zinaidu-gladilinu
Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Зинаиду Гладилину
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 октября сообщил о столетнем юбилее ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Андреевны Гладилиной.

Женщина ушла добровольцем на фронт в 19 лет и стала там связисткой. Зинаида Гладилина встретила конец войны в Австрии в звании старшего сержанта. После войны и до пенсии работала на почте.

«За трудовые заслуги ей присвоено звание Ветеран труда. Воспитала двоих детей: сына и дочь, четверых внуков и двух правнуков. В свои 100 лет Зинаида Андреевна бодра духом, интересуется новостями и помогает внукам и правнукам», — сообщил губернатор.

Зинаида Андреевна получила множество награда — орден Великой Отечественной войны II степени, а также медали «За Победу над Германией», «За освобождение Кубани».

«От всей души поздравляю Зинаиду Андреевну с вековым юбилеем. Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия!», — написал Кондратьев в Telegram.

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