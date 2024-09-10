Вениамин Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Краснодара

Ветеран Великой Отечественной воны Анна Петрочук отмечает 100-летие.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на войну Петрочук отправилась в 1943 году. Она закончила курсы радистов-телефонистов, а потом воевала на Восточном фронте в составе артиллерийского полка.

За свои заслуги Петрочук наградили государственными и юбилейными медалями. После войны больше 20 лет работала на заводе измерительных приборов в Краснодаре. У нее трое детей, четверо внуков и девять правнуков.

«От всей души поздравляю Анну Филипповну с днем рождения! Желаю добра и благополучия ей и ее близким», — написал Кондратьев в Telegram.

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