Вениамин Кондратьев поздравил с Днем Военно-Морского Флота всех причастных

В этом году День ВМФ в России отмечают 28 июля. Профессиональный праздник военных моряков в стране отмечают каждый год в последнее воскресенье июля по указу президента РФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в социальных сетях поздравил с Днем Военно-Морского Флота всех причастных. Он подчеркнул, что морские границы Кубани надежно защищают военнослужащие Черноморского флота.

«Желаю всем, кто связал судьбу с Военно-Морским Флотом России, крепкого здоровья и успехов в службе. Пусть каждый выход в море всегда завершается встречей с близкими людьми на родном берегу», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что морской флот сегодня — это слава и гордость Отечества с великими достижениями, героями и историями. Военные моряки России охраняют границы самой большой страны мира.

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