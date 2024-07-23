День ВМФ в Краснодарском крае в 2024 году отметят без массовых мероприятий

День Военно-морского флота в России традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 28 июля.

В краевом департаменте по делам казачества и военным вопросам уточнили, что в этом году проводить праздничные мероприятия ко Дню Военно-морского флота России в регионе не планируют. Такое решение приняли из соображений безопасности.

В местах базирования воинских частей ВМФ России пройдут локальные мероприятия: встречи с ветеранами и возложения цветов к памятникам.

«Массовые мероприятия с большим количеством участников проводиться не будут», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

В Новороссийске 28 июля легендарный крейсер «Михаил Кутузов» закроют для посетителей. Никаких мероприятий возле его стоянки в День ВМФ проводить не будут, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

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