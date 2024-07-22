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День ВМФ в Новороссийске в 2024 году отметят без торжественных мероприятий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/den-vmf-v-novorossijske-v-2024-godu-otmetyat-bez-torzhestvennyh-meropriyatij
День ВМФ в Новороссийске в 2024 году отметят без торжественных мероприятий
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

День Военно-морского флота в России традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 28 июля.

В пресс-службе администрации Новороссийска уточнили, что в этом году День ВМФ в городе-герое отметят без проведения торжественных мероприятий. Это связано с требованиями безопасности.

При этом, в честь Дня Военно-морского флота в городе-герое состоятся возложения цветов к мемориалам во внутригородских районах.

В 2022 и 2023 годах День ВМФ в Новороссийске отмечали с проведением различных мероприятий: парада, вальса буксиров, мастер-классов по рукопашному бою, бесплатных экскурсий на крейсер «Михаил Кутузов» и т.д.

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