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Вениамин Кондратьев поздравил с днем рождения вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-s-dnem-rozhdeniya-vitse-premera-rf-marata-husnullina
Вениамин Кондратьев поздравил с днем рождения вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Фото t.me/kondratyevvi

Заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину 9 августа исполнилось 58 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил заместителя главы кабмина РФ в своих соцсетях. Он отметил, что Хуснуллин сильный и внимательный руководитель, который делает многое для развития российских регионов, в том числе для Кубани.

«Благодаря его поддержке и личному участию мы не снижаем темпы строительства новых современных дорог и развязок, объектов социальной инфраструктуры, а также модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Это позволяет нашему краю уверенно развиваться, повышать уровень жизни и гостеприимства», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Также глава Кубани пожелали вице-премьеру РФ успехов в деле служения стране, крепкого здоровья и счастья.

Читайте также: в первой половине июля Марат Хуснуллин провел совещание с Вениамином Кондратьевым по развитию Краснодарского края. На встрече обсудили социально-экономические вопросы, ключевые проекты и задачи.

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