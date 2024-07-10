Хуснуллин провел совещание с Кондратьевым по развитию Краснодарского края

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым 10 июля в Екатеринбурге.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Краснодарского края Хуснуллин и Кондратьев детально обсудили ключевые проекты и задачи.

В частности, речь шла, о дорожном строительстве. Доля региональных дорог в нормативном состоянии составляет 72,1%, превышая среднероссийский показатель в 53,3%. Строительство новой трассы Джубга — Сочи является ключевым для региона проектом, который даст мощный импульс развитию Черноморского побережья.

Также обсудили негативные последствия от сброса сточных вод в Черное море. Для решения этой проблемы уже ведут работы по проектированию и строительству очистных сооружений. На эти цели привлекают средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Краснодарский край – важный экономический, туристический, культурный и промышленный центр с большими возможностями для роста. Комфорт гостей региона и благополучие местных жителей напрямую зависит от всестороннего развития ключевых отраслей», — сказал Хуснуллин.

Глава Краснодарского края поблагодарил вице-премьера за поддержку значимых для региона проектов. Благодаря вниманию правительства за последний год на Кубани открыли новый Яблоновский мост, Дальний Западный обход Краснодара и другие инфраструктурные объекты.

«Сегодня у нас есть возможность комплексно развивать территории, повышать качество жилищного строительства. В каждом новом микрорайоне сразу закладываем социальную инфраструктуру – это поликлиники, школы, детские сады, и спортивные объекты», — рассказал Кондратьев.

Хуснуллин подчеркнул, что у Краснодарского края есть большой потенциал для комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба Правительства России.

«Благодарю Правительство РФ и лично вице-премьера Марата Хуснуллина за поддержку реализуемых в нашем крае крупных инфраструктурных проектов», — написал Кондратьев в Telegram.

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