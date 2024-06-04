Хуснуллин назвал стоимость строительства новой трассы между Джубгой и Сочи

Прямую дорогу между Джубгой и Адлером не смогли построить даже во времена СССР, потом что технически это крайне сложно, отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин на Международном экономическом форуме в Казани.

По его словам, специалисты сейчас проектируют участок новой трассы на Черноморском побережье Краснодарского края, выполняя трассировку. В Адлере уже начали строить обход.

«Мы уже вышли на этап изыскательских работ. Смотрим состояние грунтов, определяем подъезды к этой трассе, а также готовим строительную документацию», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что строительство новой трассы Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 трлн рублей. Он добавил, что это дорогой проект. Сейчас специалисты определяют источники финансирования. Для строительства дороги привлекут как бюджетные, так и внебюджетные средства, пишет газета «Аргументы и Факты».

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