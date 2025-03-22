Вениамин Кондратьев поздравил Виктора Захарченко с днем рождения
Художественному руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко 22 марта исполнилось 87 лет. С днем рождения народного артиста России поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что Кубань — самобытный регион, который верен казачьим традициям, песням, культуре, и благодаря труду легендарного маэстро край сохраняет их.
«Всю жизнь он посвятил сохранению самобытных казачьих напевов — объехал хутора и станицы Кубани, по крупицам собирал образцы народного творчества. Сегодня весь мир знаком с песнями кубанских казаков, в каждой из которых — безмерная любовь к родной земле, гордость за историю края и страны, сила духа русского народа», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Кондратьев подчеркнул, что самого Виктора Гавриловича знают во всем мире как выдающегося композитора и дирижера.
«Я хочу пожелать вам, а значит, пожелать Кубанскому казачьему хору, — просто будьте», — сказал Кондратьев.
Губернатор Кубани также пожелал Виктору Захарченко долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия. Именинник поблагодарил главу региона за поздравление.
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