Вениамин Кондратьев поздравил Виктора Захарченко с днем рождения

Художественному руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко 22 марта исполнилось 87 лет. С днем рождения народного артиста России поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что Кубань — самобытный регион, который верен казачьим традициям, песням, культуре, и благодаря труду легендарного маэстро край сохраняет их.

«Всю жизнь он посвятил сохранению самобытных казачьих напевов — объехал хутора и станицы Кубани, по крупицам собирал образцы народного творчества. Сегодня весь мир знаком с песнями кубанских казаков, в каждой из которых — безмерная любовь к родной земле, гордость за историю края и страны, сила духа русского народа», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Кондратьев подчеркнул, что самого Виктора Гавриловича знают во всем мире как выдающегося композитора и дирижера.

«Я хочу пожелать вам, а значит, пожелать Кубанскому казачьему хору, — просто будьте», — сказал Кондратьев.

Губернатор Кубани также пожелал Виктору Захарченко долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия. Именинник поблагодарил главу региона за поздравление.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил с 75-летием Сергея Лаврова.

Подпишись, здесь всегда интересно.