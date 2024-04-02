Вениамин Кондратьев поздравил с Днем единения народов России и Беларуси

День единения народов России и Беларуси отмечают 2 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона в соцсетях.

Глава Кубани отметил, что народы России и Беларуси давно связаны добрососедскими отношениями, тесным культурным и экономическим сотрудничеством.

«Кубань и Республика Беларусь совместно реализуют проекты в области машиностроения, промышленности, торговли, туризма, культуры. Краснодарский край не раз посещали глава Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр республики Роман Головченко. У нашего стратегического партнерства уже есть несомненные успехи и достижения: в крае реализуются двусторонние соглашения по строительству новых промышленных производств и увеличению товарооборота», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор выразил уверенность, что партнерские отношения с коллегами из Беларуси будут ежегодно расширяться.

«Мы действительно два братских народа, готовых подставить друг другу плечо в трудный час и разделить радостные моменты. Поздравляю всех жителей России и Беларуси с праздником! Желаю нашим странам динамичного развития и процветания!», — заключил глава Кубани.

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