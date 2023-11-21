Торгово-сервисный центр Минского тракторного завода построят в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко 21 ноября дадут старт строительству.

«Сегодня с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко дадим старт строительству крупнейшего в России торгово-сервисного центра Минского тракторного завода», — отметил Кондратьев.

Кроме того, по словам главы региона, 21 ноября вместе с Головченко они откроют международную выставку «ЮГАГРО». На ней также представят сельхозтехнику, которую выпускают в рамках совместных проектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», делегация Республики Беларусь прибыла в Краснодарский край.