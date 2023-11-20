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Делегация Республики Беларусь прибыла в Краснодарский край

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/delegatsiya-respubliki-belarus-pribyla-v-krasnodarskij-kraj
Делегация Республики Беларусь прибыла в Краснодарский край
Фото t.me/kondratyevvi

Об этом вечером 20 ноября сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края напомнил, что Кубань и Беларусь связывают многолетние партнерские отношения.

«Только в этом году были проведены несколько встреч, подписаны ряд важных соглашений и успешно реализуется дорожная карта совместных проектов. С премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко планируем предметно обсудить дальнейшие шаги по развитию торгово-экономического сотрудничества», — написал Кондратьев в Telegram.

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