С начала 2023 года в Краснодарском крае выпустили 300 тракторов «Беларус»

Предприятие по производству тракторов в Староминском районе возобновило работу в 2022 году.

С начала текущего года компания «ТД МТЗ-Северо-Запад», которая собирает две модели тракторов «Беларус», уже произвела 300 единиц техники.

Согласно договору между Республикой Беларусь и администрацией Кубани, в промышленной сфере запланировано 45 мероприятий, среди которых более 30 направлены на развитие промышленной кооперации. Так, на комбайновом заводе «Кубань» откроют цех про производству жаток. Кроме того, в планах создать сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами, которые на выезде будут обслуживать сельхозпредприятия.

Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил, что в 2023 году совместно с Беларусью планируется запуск проекта по строительству сервисного центра белорусской сельхозтехники в краевой столице.

«Активно развивается и кооперация с Минским автомобильным заводом. В Кропоткине на предприятии «Кропкузов» были собраны первые зерновозы на базе шасси МАЗ. Сейчас краснодарский завод «РЕФ Авто» ведет работу по использованию шасси белорусского производства в выпуске рефрижераторов», — цитирует Хмелько «Ъ-Кубань».

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