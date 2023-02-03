Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вениамин Кондратьев поздравил победительницу конкурса «Воспитатель года Кубани»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-pozdravil-pobeditelnitsu-konkursa-vospitatel-goda-kubani
Вениамин Кондратьев поздравил победительницу конкурса «Воспитатель года Кубани»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этом году в профессиональном конкурсе воспитателей победила Екатерина Красноярова из Северского района. Она три года работает педагогом-дефектологом в детсаду № 4 станицы Северской.

В финале конкурса «Воспитатель года Кубани» принимали участие 44 педагога. Красноярова при выполнении конкурсных заданий проявила себя как грамотный специалист и творческий человек. Это помогло ей победить.

«Поздравляю с победой в конкурсе «Воспитатель года Кубани» Екатерину Красноярову из Северского района!» — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона выразил уверенность, что Красноярова достойно представит Кубань на федеральном конкурсе «Воспитатель года России», который пройдет в ноябре в Волгограде.

Читайте также: Вениамин Кондратьев встретился с молодыми инноваторами Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края встретился с участниками программы «Стартап как диплом» в ходе круглого стола в Кубанском госуниверситете.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях