Вениамин Кондратьев поздравил победительницу конкурса «Воспитатель года Кубани»

В этом году в профессиональном конкурсе воспитателей победила Екатерина Красноярова из Северского района. Она три года работает педагогом-дефектологом в детсаду № 4 станицы Северской.

В финале конкурса «Воспитатель года Кубани» принимали участие 44 педагога. Красноярова при выполнении конкурсных заданий проявила себя как грамотный специалист и творческий человек. Это помогло ей победить.

«Поздравляю с победой в конкурсе «Воспитатель года Кубани» Екатерину Красноярову из Северского района!» — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона выразил уверенность, что Красноярова достойно представит Кубань на федеральном конкурсе «Воспитатель года России», который пройдет в ноябре в Волгограде.

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