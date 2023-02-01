Вениамин Кондратьев встретился с молодыми инноваторами Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с участниками программы «Стартап как диплом» в ходе круглого стола в Кубанском госуниверситете.

По словам главы Кубани, для открытия новых импортозамещающих производств и обеспечения технологического суверенитета края и страны необходимо внедрять уникальные разработки.

«Этому и способствует программа «Стартап как диплом». Проекты ее участников затрагивают практически все отрасли экономики, что позволяет внедрять инновации во все ключевые сферы», — сказал Вениамин Кондратьев.

Начать реализовывать перспективные бизнес-идеи студенты могут еще во время обучения в вузах при поддержке регионального Фонда развития инноваций, отметил губернатор. В 2022 году федеральные гранты по 1 млн рублей выиграли 5 из 14 инициатив. В этом году Фонд планирует взять в работу 30 проектов.

«Сегодня обсудили возможность реализации проекта промышленного парка для студентов, который будет научным и по форме, и по содержанию. В нем учащиеся смогут переходить от теории к практике, искать новые решения, чтобы мы перестали покупать разработки, а создавали и продавали их сами. Нам нужны креативность и талант молодых ученых, которые позволят этого добиться», — добавил Вениамин Кондратьев.

Поддержка краевых предпринимателей — важная составляющая наравне с развитием агропромышленного комплекса и туризмом, подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«На Кубани более 1 млн человек работают в малом и среднем предпринимательстве, свыше 300 тыс. самозанятых. Это стало возможным благодаря краевым мерам поддержки. Проект «Стартап как диплом» — уникален. Он дает возможность для студентов сразу после окончания вуза открыть свой бизнес и напрямую влиять на развитие экономики региона», — сказал Юрий Бурлачко.

В первый год реализации программы в акселераторе приняли участие 14 проектов трех университетов, рассказала директор Фонда развития инноваций края Ольга Лукашева. В этом году подключатся шесть вузов. После окончания учебы Фонд продолжит работу со студентами.

Уже открыли собственное дело пять участников программы, получившие федеральные гранты. Один из них вышел на международный уровень.

В ходе круглого стола участники обсудили около 10 проектов — систему анализа конкурентной среды предприятий сервиса краевой столицы, полиэтиленовые плоскосворачиваемые рукава для полива, БАД из свекличного жома для повышения качества продукции. Также участники представили образовательную платформу, цифровые аватары для бизнеса, создание строительных блоков при помощи 3D-принтера.

Кроме того, студенты рассказали о защите растений от заболеваний при помощи биотехнологий, энергоэффективном приводе для роботов, сервисе по прогнозу биржевых котировок и о криптоферме, созданной по технологии «умного дома», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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