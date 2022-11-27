Вениамин Кондратьев поздравил митрополита Григория с днем тезоименитства

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Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий отметает День тезоименитства 27 ноября.

«Приехал в храм поздравить митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория с Днем тезоименитства. Этот праздник он второй раз отмечает у нас на Кубани. Поблагодарил его за активное участие в жизни региона, воспитание подрастающего поколения. Знаю, что для многих ребят владыка Григорий уже стал чутким наставником. Он делает все, чтобы они росли в большой, православной и дружной семье», — написал губернатор Краснодарского края в Telegram.

По словам главы региона, в нынешнее непростое время особое значение имеет пастырский труд.

«Слова и молитвы придают сил всем жителям Кубани, укрепляют единство в обществе, помогают преодолевать любые трудности. Надеюсь, мудрость митрополита, его чуткость, искренняя забота о людях впредь будут способствовать приумножению православных ценностей и традиций у нас в крае», — добавил Кондратьев.

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