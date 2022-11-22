Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Николая Огиенко
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 ноября опубликовал поздравление в социальных сетях.
Глава региона отметил, что Николая Федотовича Огиенко в Белореченском районе знают многие. Пока ему позволяло самочувствие ветеран встречался с молодежью и вел активную военно-патриотическую работу.
«В 1941 году девятнадцатилетнего Николая Федотовича призвали в ряды Советской армии. В первом же бою юный десантник отличился, уничтожив немецкого офицера. За этот подвиг его наградили орденом-медалью «За Отвагу». Гвардеец Огиенко прошел с боями Украину и Белоруссию, Польшу и Австрию. А после возвращения на родину в Белореченск стал работать трактористом.<…> Настоящий пример стойкости и мужества для подрастающего поколения. От лица всех жителей края поздравляю Николая Огиенко с вековым юбилеем», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
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