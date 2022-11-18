Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана из Северского района
Житель Северского района, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Некрыш, оставивший в 1945 году на здании рейхстага надпись «Я с Кубани», 18 ноября отметил свое 100-летие.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил фронтовика с юбилеем.
«В этот день, ровно 100 лет назад родился ветеран Великой Отечественной войны из Северского района — Михаил Трофимович Некрыш. Молодым парнем он окончил школу младшего командного состава, служил разведчиком. Участвовал во взятии Варшавы и Берлина. А в победном 1945 году оставил надпись на здании рейхстага «Я с Кубани». После войны трудился в нефтяной промышленности, работал оператором подземного ремонта скважин. Фронтовик награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени. Желаю крепкого здоровья Михаилу Трофимовичу, бодрости духа и долгих лет жизни!», — написал глава Кубани в Telegram.
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