Кондратьев поздравил ветерана из Лабинского района со 106-летием

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Свой 106 день рождения 8 сентября отмечает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Забелин. Губернатор Кубани Вениамин Кодратьев поздравил его в соцсетях.

«Поздравляю Михаила Алексеевича с днем рождения. Его боевой и трудовой, жизненный путь всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Крепкого здоровья ветерану», — написал Кондратьев в Telegram.

Михаил Забелин родился в 1916 году в станице Каладжинской. С января 1942 года по май 1945 года он принимал участие в Великой Отечественной войне. Забелин служил в 9-м гвардейском полке 3-й гвардейской дивизии в звании старшего сержанта. За боевые заслуги его наградили двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны I и II степени, а также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

После фронта Забелин трудился в сельском хозяйстве. Сейчас живет в селе Гофицком, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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